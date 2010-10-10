Le bourgeois gentilhomme place de la République Arles

Arles

Le bourgeois gentilhomme

Samedi 16 mai 2026 à partir de 21h30. place de la République Cour de l’archevêché Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 21:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Représentation théâtrale Le Bourgeois Gentilhomme de Molière, par la compagnie arlésienne Les Panathénées.

Adaptation et mise en scène de Jérôme JEAN,

Le Bourgeois gentilhomme est une pièce de théâtre écrite par Molière en 1670 Elle raconte la vie de Monsieur Jourdain, un bourgeois qui aspire à devenir un gentilhomme.

Son désir de s’élever socialement le pousse à acquérir les manières et coutumes des gens de qualité ; mais il se retrouve souvent dans des situations ridicules. La pièce est une satire sociale dénonçant les dangers de la vanité.



La mise en scène reprend les codes de l’époque, dans un univers baroque et dépourvu de décor mais en costumes style Louis XIV. Des personnages imaginaires, modernes, ponctuent les scènes de loufoqueries et de délires en tous genres

Costumes créés Grun de Sau et financés en partie par une aide du Lions Club Arlésien. .

place de la République Cour de l’archevêché Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 47 00 festivarles@clubinternet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theatrical performance of Molière’s Le Bourgeois Gentilhomme , by the Arles-based company Les Panathénées.

Adapted and directed by Jérôme JEAN,

L’événement Le bourgeois gentilhomme Arles a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme d’Arles