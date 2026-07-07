Le Bourgeois Gentilhomme Thionville
vendredi 8 janvier 2027 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Le Bourgeois Gentilhomme
30 boulevard Foch Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
45
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-01-08 20:00:00
fin : 2027-01-08 23:00:00
Date(s) :
2027-01-08
Monsieur Jourdain rêve en grand il veut devenir un gentilhomme . Quand un simple bourgeois se débat pour accéder à la haute-société et imiter la noblesse, les faux semblants valsent, les intrigues naissent, les précepteurs défilent et les quiproquos s’enchaînent… Des Turcs s’invitent, on arrange des mariages, on dispute les voyelles et les consonnes dans une valse de perruques poudrées et de costumes flamboyants.Tout public
45 .
30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr
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English :
Monsieur Jourdain has big dreams: he wants to become a “gentleman.” When a simple bourgeois struggles to gain entry into high society and imitate the nobility, pretense runs rampant, intrigues arise, tutors come and go, and misunderstandings follow one after another… Turks show up uninvited, marriages are arranged, and arguments over vowels and consonants unfold in a whirl of powdered wigs and flamboyant costumes.
L’événement Le Bourgeois Gentilhomme Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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