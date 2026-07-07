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Le Bourgeois Gentilhomme Thionville

vendredi 8 janvier 2027 · Thionville

Le Bourgeois Gentilhomme Thionville

Informations pratiques

Début
vendredi 8 janvier 2027
Fin
samedi 9 janvier 2027
Heure de début
20:00:00
Adresse
30 boulevard Foch
Ville
57100 Thionville
Département
Moselle
Tarif
45 Tarif de base plein tarif

Thionville

Le Bourgeois Gentilhomme

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR
45
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-01-08 20:00:00
fin : 2027-01-08 23:00:00

Date(s) :
2027-01-08

Monsieur Jourdain rêve en grand il veut devenir un gentilhomme . Quand un simple bourgeois se débat pour accéder à la haute-société et imiter la noblesse, les faux semblants valsent, les intrigues naissent, les précepteurs défilent et les quiproquos s’enchaînent… Des Turcs s’invitent, on arrange des mariages, on dispute les voyelles et les consonnes dans une valse de perruques poudrées et de costumes flamboyants.Tout public
45  .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24  info@theatre-thionville.fr

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English :

Monsieur Jourdain has big dreams: he wants to become a “gentleman.” When a simple bourgeois struggles to gain entry into high society and imitate the nobility, pretense runs rampant, intrigues arise, tutors come and go, and misunderstandings follow one after another… Turks show up uninvited, marriages are arranged, and arguments over vowels and consonants unfold in a whirl of powdered wigs and flamboyant costumes.

L’événement Le Bourgeois Gentilhomme Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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