LE BRASS BAND DE TOULOUSE ET OMAR HASAN Saint-Estève dimanche 28 juin 2026.

Saint-Estève

LE BRASS BAND DE TOULOUSE ET OMAR HASAN

6 Allée des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 18:00:00

fin : 2026-06-28 20:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Le Brass Band est un collectif musical qui réunit 30 musiciens passionnés de l’Orchestre du Capitole, du Conservatoire de Toulouse et des écoles de musique de la région. Son répertoire va des musiques de films aux transcriptions symphoniques. Ses concerts sont une véritable expérience immersive, captivant les spectateurs du début à la fin.

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6 Allée des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 34 95

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English :

The Brass Band is a musical ensemble comprising 30 passionate musicians from the Orchestre du Capitole, the Toulouse Conservatory, and music schools throughout the region. Its repertoire ranges from film scores to symphonic arrangements. Its concerts are a truly immersive experience, captivating audiences from start to finish.

L’événement LE BRASS BAND DE TOULOUSE ET OMAR HASAN Saint-Estève a été mis à jour le 2026-06-11 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME