Le brio des savoirs Exposition et démonstration canine Prés de la Vézère Le Bugue
Le brio des savoirs Exposition et démonstration canine Prés de la Vézère Le Bugue samedi 6 juin 2026.
Le Bugue
Le brio des savoirs Exposition et démonstration canine
Prés de la Vézère Allée de la Vézère Le Bugue Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 22:00:00
Date(s) :
2026-06-06
9h45. Animations, démonstrations, rencontres, stands d’exposants, ateliers, musique et moments de détente, chacun pourra trouver son bonheur. Gratuit
Journée festive au Bugue.
Au programme
LDCdog
9h45 et 14h45 démo éducation
10h45 et 14h agility
13h15 heeling
15h carroussel canin
La douane de Périgueux
10h15, 13h30 et 16h démo maître chien douane
Club canin de la Rochelle
11h30, 13h, 15h15 dog dancing
C. eux.2
11h45 zumba
18h zumba démo initiation
LuDIC
17h parade des pitchouns
17h40 tirage tombola/stand
19h cavaletti des grands
20h soirée animée par DJ Wave .
Prés de la Vézère Allée de la Vézère Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 11 44 88
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English :
9h45. Entertainment, demonstrations, meetings, exhibitor stands, workshops, music and relaxation there’s something for everyone. Free
L’événement Le brio des savoirs Exposition et démonstration canine Le Bugue a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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