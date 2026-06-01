Le brio des savoirs Exposition et démonstration canine Prés de la Vézère Le Bugue

Le Bugue

Le brio des savoirs Exposition et démonstration canine

Prés de la Vézère Allée de la Vézère Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

9h45. Animations, démonstrations, rencontres, stands d’exposants, ateliers, musique et moments de détente, chacun pourra trouver son bonheur. Gratuit

Journée festive au Bugue.

Au programme

LDCdog

9h45 et 14h45 démo éducation

10h45 et 14h agility

13h15 heeling

15h carroussel canin

La douane de Périgueux

10h15, 13h30 et 16h démo maître chien douane

Club canin de la Rochelle

11h30, 13h, 15h15 dog dancing

C. eux.2

11h45 zumba

18h zumba démo initiation

LuDIC

17h parade des pitchouns

17h40 tirage tombola/stand

19h cavaletti des grands

20h soirée animée par DJ Wave .

Prés de la Vézère Allée de la Vézère Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 11 44 88

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English :

9h45. Entertainment, demonstrations, meetings, exhibitor stands, workshops, music and relaxation there’s something for everyone. Free

L’événement Le brio des savoirs Exposition et démonstration canine Le Bugue a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère