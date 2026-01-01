Le Brunch des Docks Place de la Liberté Arbois

Le Brunch des Docks

Place de la Liberté Le Comptoir des docks Arbois Jura

Tarif : 31 – 31 – 31 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04 11:30:00

fin : 2026-01-04 15:00:00

Date(s) :

2026-01-04 2026-02-01 2026-03-01 2026-05-03

L’été et son climat chaud est passé, c’est la rentrée… et qui dit retour de la fraîcheur, dit aussi retour du brunch du dimanche !

Pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec notre concept, nos brunchs sont une belle harmonie entre le petit-déjeuner et le déjeuner. Ils se déroulent de 11h30 à 15h00 et offrent un repas à la fois sophistiqué et décontracté.

Notre menu brunch varié propose une gamme alléchante de viennoiseries, de salés, de gâteaux et bien plus encore, créant ainsi une atmosphère chaleureuse et conviviale, parfaite pour partager un délicieux moment entre amis ou en famille.

Bien que chaque brunch soit unique, ils sont tous élaborés selon le même principe culinaire. Nous nous efforçons de mettre à jour l’ensemble au moins 1 semaine avant le jour J.

N’oubliez pas de réserver votre table pour le premier dimanche de chaque mois afin de ne pas manquer cette délicieuse parenthèse du week-end ! .

Place de la Liberté Le Comptoir des docks Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 57 70

