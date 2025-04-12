Le brunch philo’, Centre Schweitzer, Kaysersberg-Vignoble

Informations pratiques

Le brunch philo’ Dimanche 20 septembre, 11h00 Centre Schweitzer Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Rendez-vous pour un brunch convivial autour de produits locaux, durant lequel vous échangerez sur les notions de paix et de vivre-ensemble. Animé par Jonathan Oberli, professeur de philosophie, cet aparté philosophique invitera petits et grands à réfléchir ensemble aux liens qui nous unissent.

A partir de 10 ans. Places limitées, réservation obligatoire au 03 67 35 19 49 ou à contact@centreschweitzer.org

Centre Schweitzer 126 rue Général de Gaulle 68240 Kaysersberg Vignoble Kaysersberg-Vignoble 68240 Kaysersberg Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 35 19 49 https://centreschweitzer.org/ https://www.instagram.com/centreschweitzerkbv/;https://www.facebook.com/centreschweitzerkbv [{« type »: « email », « value »: « contact@centreschweitzer.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 67 35 19 49 »}] [{« link »: « mailto:contact@centreschweitzer.org »}] Le Centre Schweitzer est un centre d’interprétation axé sur la notion de Prix Nobel de la Paix et de sa résonance actuelle. Il est dédié à la valorisation de la notion universelle de Paix, présente dans l’ensemble de l’œuvre d’Albert Schweitzer, natif de Kaysersberg.

La Paix, moteur de l’action d’Albert Schweitzer, abordée sous différents angles et dans une logique de progression, permet à chaque visiteur de prendre conscience du caractère universel et intemporel de la pensée d’Albert Schweitzer. Parking avec places PMR à proximité immédiate.

Arrêt de bus « Porte Haute » à proximité.

Expositions accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Rendez-vous pour un brunch convivial autour de produits locaux, durant lequel vous échangerez sur les notions de paix et de vivre-ensemble. Animé par Jonathan Oberli, professeur de philosophie, cet à…

© Photo d’archive – Centre Schweitzer, Kaysersberg Vignoble