Le Brunch Vigneron Parnay
dimanche 25 octobre 2026 · Parnay
Informations pratiques
Parnay
Le Brunch Vigneron
22 route de Saumur Parnay Maine-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 11:00:00
fin : 2026-11-29 13:00:00
Date(s) :
2026-10-25 2026-11-29
Un dimanche gourmand au cœur du domaine brunch et dégustation de vins dans une ambiance conviviale.
Découvrez une expérience gourmande alliant produits locaux, spécialités de nos partenaires locaux, ainsi que les vins du domaine, dans un cadre intimiste et convivial.
Cette prestation comprend un buffet sucré-salé, fromages, charcuteries, viennoiseries et pâtisseries, jus de fruits locaux, et bien sûr la sélection de vins à déguster.
Pour certaines dates, une activité ou un atelier nature, créatif ou ludique est proposé en option, pour compléter l’expérience et varier les plaisirs.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 29 mars 2026 de 11h à 13h.
Dimanche 26 avril 2026 de 11h à 13h.
Dimanche 31 mai 2026 de 11h à 13h.
Dimanche 25 octobre 2026 de 11h à 13h.
Dimanche 29 novembre 2026 de 11h à 13h. .
22 route de Saumur Parnay 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 84 85 contact@chateaudeparnay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A gourmet Sunday at the heart of the estate: brunch and wine tasting in a friendly atmosphere.
L’événement Le Brunch Vigneron Parnay a été mis à jour le 2026-07-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Parnay (Maine-et-Loire)
- Église Saint-Pierre de Parnay Parnay 19 septembre 2026
- Soirée Vins et Fromages : “Les accords inattendus !” Domaine de Rocheville Parnay 24 septembre 2026
- Vignobles en scène vélo-bar dans les vignes… de Rocheville ! Parnay 16 octobre 2026
- Vignobles en scène au Domaine de Rocheville voyage en clair-obscur Parnay 16 octobre 2026
- Vignobles en scène au Château de Parnay accords vin, pain & fromage Parnay 17 octobre 2026