Informations pratiques

Sète

LE BUREAU DES MONSTRES

29 grande rue haute Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-15

fin : 2027-02-18

Date(s) :

2027-02-15

Avec humour et malice, Le bureau des monstres est un spectacle interactif et plein d’énergie qui transforme frissons en rire. Un moment joyeux et rassurant, où même les monstres font rire les enfants !

Pièce immersive et Interactive pour petits et grands De 4 à 7 ans

L’avis du Théâtre de Poche : QUAND LES MONSTRES SE DONNENT EN SPECTACLE, LES RIRES CHASSENT LES PEURS !

Avec humour et malice, Le bureau des monstres est un spectacle interactif et plein d’énergie qui transforme frissons en rire. Un moment joyeux et rassurant, où même les monstres font rire les enfants !

Mélusine, la cheffe du Bureau des monstres, une institution vieille de 400 ans doit trouver une solution pour ne pas mettre la clef sous la porte.

Ses monstres, tout aussi vieux, sont au chômage car les enfants n’ont plus peur de rien à notre époque !

Elle lance un appel aux enfants les plus intrépides et les plus inventifs en matière de bêtises pour redonner confiance à ses monstres.

Ceux qui accepteront son invitation sauront-ils transmettre leurs savoirs aux monstres ? .

29 grande rue haute Sète 34200 Hérault Occitanie

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English : LE BUREAU DES MONSTRES

With humor and mischief, *Le bureau des monstres* is an interactive, high-energy show that turns chills into laughter. A joyful and reassuring experience, where even the monsters make the kids laugh!

L’événement LE BUREAU DES MONSTRES Sète a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau