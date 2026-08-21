Le C2RMF se réinvente à la Petite écurie du roi, C2RMF – Petite écurie du roi, Versailles

Informations pratiques

Le C2RMF se réinvente à la Petite écurie du roi Samedi 19 septembre, 12h40 C2RMF – Petite écurie du roi Yvelines

Limité à 20 personnes par créneau – 11 créneaux – 1 départ toutes les 20 min – durée de la visite : 1h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:40:00+02:00 – 2026-09-19T17:55:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:40:00+02:00 – 2026-09-19T17:55:00+02:00

Pour la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les nouveaux espaces entièrement rénovés du Centre de recherche et de restauration des musées de France à la Petite écurie du roi. Pour célébrer cet évènement, le C2RMF propose une visite exceptionnelle pour visiteurs de tous âges avec des activités et animations originales. L’occasion de rencontrer les professionnels de la conservation, de la restauration et des sciences du patrimoine qui travaillent au quotidien au service des oeuvres et des musées de France !

C2RMF – Petite écurie du roi 2, avenue Rockefeller CS 50505 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France +33 (0)1 73 95 39 00 https://c2rmf.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://c2rmf.fr/agenda/evenement/une-visite-des-nouveaux-ateliers-du-c2rmf-versailles »}] Le centre de recherche et de restauration des Musées de France (C2RMF) est une structure unique pour la préservation et l’étude de l’héritage culturel conservé par les Musées de France. Il possède une double mission, celle de la recherche scientifique et celle de la mise en oeuvre de stratégies de conservation et de restauration du patrimoine. Il constitue et diffuse une documentation sur les matériaux, les techniques et la restauration des collections. Il participe, enfin, au contrôle scientifique et technique de l’Etat en matière de conservation-restauration des collections. Le site de la Petite écurie du roi est l’un des 3 sites où le C2RMF accueille les oeuvres des musées de France. parking du château de Versailles à proximité immédiate

Visite commentée

© C2RMF – Bastian Viscaino