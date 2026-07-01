Le Cabaret burlesque – par le Burlesque Klub, Carré Sam, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Le Cabaret burlesque – par le Burlesque Klub Vendredi 5 mars 2027, 20h30 Carré Sam Pas-de-Calais

Tarifs : 14/12/10€ – A partir de 16 ans – Assis – Bar / petite restauration – En vente en ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-05T20:30:00+01:00 – 2027-03-05T22:00:00+01:00

Fin : 2027-03-05T20:30:00+01:00 – 2027-03-05T22:00:00+01:00

Un spectacle glamour, extravagant et drôle aux accents volontiers féministes !

Sur scène, vous découvrirez des performeuses et un performeur qui enchainent les numéros dans des costumes insolites et hauts en couleur. Leurs performances se suivent et ne se ressemblent pas dans ce show à la fois plein d’humour et de poésie, parfois kitsch, souvent sensuel, qui porte un regard affûté sur la société et la place que la femme y occupe.

La troupe du Burlesque Klub, emmenée par Kiki Beguin, révolutionne l’art du cabaret et de l’effeuillage dans un spectacle décalé, surprenant et réjouissant, à la mise en scène soignée.

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« Un spectacle glamour, extravagant et drôle aux accents volontiers féministes » – Télérama

“Le Cabaret Burlesque séduit par son énergie, ses codes brisés et son mélange des genres” – Le Parisien

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Tarifs : plein 14€ – réduit 12€ – Carte Sam 10€*.

En vente en ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.

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*Billets Carte Sam = en vente uniquement à la Boutique Billetterie.

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Cabaret // Humour et glamour – En partenariat avec le Casino Golden Palace

DR