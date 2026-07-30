Le cabaret de la meute Théâtre des Chartreux Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

Le cabaret de la meute

Samedi 10 octobre 2026 de 20h à 22h. Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10 22:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre de nos 4 week-ends queer tout au long de la saison. Ces spectacles, représentatifs de la diversité humaine, nous permettent d’aborder ces sujets de genre avec joie et bonne humeur.

Vous en rêviez ? Le voici ! La masterclass du Cabaret Von Amour, la crème de la crème des créations burlesques marseillaises créées et produites par la meute Von Amour. Au programme, un voyage sur la planète burlesque avec des numéros plus prenants les uns que les autres. De la fougue, de la rage, des corps qui bougent, qui se libèrent et qui vous libèrent.





Ce spectacle s’inscrit dans le cadre de nos 4 week-ends queer tout au long de la saison. Ces spectacles, représentatifs de la diversité humaine, nous permettent d’aborder ces sujets de genre avec joie et bonne humeur.





Le Cabaret de la meute, Association Von Amour. .

Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@theatredeschartreux.com

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English :

This show is part of our series of four queer weekends throughout the season. These shows, which reflect human diversity, allow us to explore gender issues with joy and good humor.

L’événement Le cabaret de la meute Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille