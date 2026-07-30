Le cabaret des puissant.es Théâtre des Chartreux Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

Le cabaret des puissant.es

Vendredi 26 mars 2027 de 20h à 22h. Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-26 20:00:00

fin : 2027-03-26 22:00:00

Date(s) :

2027-03-26

Le Cabaret des Puissantes est un lieu où se mélangent effeuillage, drag, chant, danse, politique et déconstruction. Un spectacle de cabaret où les corps sont célébrés.

Le Cabaret des Puissantes est un lieu où se mélangent effeuillage, drag, chant, danse, politique et déconstruction. Un spectacle de cabaret où les corps sont célébrés, où l’audace est maîtresse de cérémonie et où le politiquement correct n’existe pas. Le Cabaret des Puissantes vous emmènera dans un univers festif, drôle et émouvant.



Spectacle par la Cie Le Cœur qui cogne. .

Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@theatredeschartreux.com

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English :

The Cabaret des Puissantes is a venue where striptease, drag, singing, dancing, politics, and deconstruction come together. A cabaret show where bodies are celebrated.

L’événement Le cabaret des puissant.es Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille