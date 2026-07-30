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AGENDA · Marseille 4e Arrondissement

Le cabaret des puissant.es Théâtre des Chartreux Marseille 4e Arrondissement

vendredi 26 mars 2027 · Théâtre des Chartreux · Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Début
vendredi 26 mars 2027
Fin
vendredi 26 mars 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Théâtre des Chartreux
Adresse
105 Avenue Des Chartreux
Ville
13004 Marseille 4e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
12 12 15

Marseille 4e Arrondissement

Le cabaret des puissant.es

Vendredi 26 mars 2027 de 20h à 22h. Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-26 20:00:00
fin : 2027-03-26 22:00:00

Date(s) :
2027-03-26

Le Cabaret des Puissantes est un lieu où se mélangent effeuillage, drag, chant, danse, politique et déconstruction. Un spectacle de cabaret où les corps sont célébrés.
Le Cabaret des Puissantes est un lieu où se mélangent effeuillage, drag, chant, danse, politique et déconstruction. Un spectacle de cabaret où les corps sont célébrés, où l’audace est maîtresse de cérémonie et où le politiquement correct n’existe pas. Le Cabaret des Puissantes vous emmènera dans un univers festif, drôle et émouvant.

Spectacle par la Cie Le Cœur qui cogne.   .

Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   info@theatredeschartreux.com

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English :

The Cabaret des Puissantes is a venue where striptease, drag, singing, dancing, politics, and deconstruction come together. A cabaret show where bodies are celebrated.

L’événement Le cabaret des puissant.es Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille

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