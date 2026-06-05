Le Cabaret rouge – Cie Rouge Delta Aux Petits Joueurs – Bistrot Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-07 16:30 –

Gratuit : non Prix libre – Ouverture de la billetterie à 15h Tout public

Le Cabaret Rouge est un spectacle de théâtre et de chant créé par la compagnie Rouge Delta, une troupe d’amateurs et amatrices basée à Nantes. Lucie Monziès, metteuse en scène de la compagnie, encadre un laboratoire où le jeu d’acteur est au service de matériaux intimes et politiques. Sur une année, 7 acteurs et actrices se sont retrouvés pour travailler ensemble les textes et les chants. Les textes sont de Copi, Kae Tempest, Jean D’Amérique… et les chants de Georges Moustaki, Brigitte Fontaine, Thomas Fersen…Depuis mars, iels présentent le fruit de leur rencontre : Le Cabaret Rouge, un joyeux patchwork de poésie, dans lequel ils défendent un théâtre engagé et exigeant. Avec Laura Bonanni, Marie Boussicault, Bertrand Foucher, Frédérique Krupka, Christelle Lambert, Nicole Letertre et Manuel Zabollone Mise en scène : Lucie MonzièsAccompagnement vocale : Barbarie CrespinRegard musical : Pamphile Durée : 1h15

Aux Petits Joueurs – Bistrot Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 74 09 87 https://www.facebook.com/p/Aux-Petits-Joueurs-Nantes-61576090619276/



Afficher la carte du lieu Aux Petits Joueurs – Bistrot et trouvez le meilleur itinéraire

