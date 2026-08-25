Le cabinet du général Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Le cabinet du général
Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Pour la première fois, les écoles militaires de Saumur vous ouvrent les portes du cabinet du général.
Visite guidée.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 Visite guidée toutes les 15mn de 14h à 18h.
Dernier départ à 17h30. .
Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the first time, the Saumur Military Academies are opening the doors to the general’s office.
L’événement Le cabinet du général Saumur a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Saumur (Maine-et-Loire)
- Village d’exposantes Brodeuses d’art en liberté Saumur 25 août 2026
- Concert La Mine de Léo Place de la déportation Saumur 25 août 2026
- Cinéma en plein air Le robot sauvage Saumur 26 août 2026
- Les Matinales du Cadre noir Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur 27 août 2026
- Festivini 7 soirs d’été 7 AOC #Saumur Blanc #Coteaux de Saumur Saumur 27 août 2026