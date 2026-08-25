Informations pratiques

Saumur

Le cabinet du général

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Pour la première fois, les écoles militaires de Saumur vous ouvrent les portes du cabinet du général.

Visite guidée.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 Visite guidée toutes les 15mn de 14h à 18h.

Dernier départ à 17h30. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

For the first time, the Saumur Military Academies are opening the doors to the general’s office.

L’événement Le cabinet du général Saumur a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME