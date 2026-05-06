Le Café des jeunes – Paint & Chill Parc Montsouris Paris

Le Café des jeunes est un concept pour les jeunes et entre jeunes pour échanger, partager et se retrouver à travers des discussions, des activités et bien d’autres choses que nous avons hâte de vous proposer ✨

Pour la deuxième édition, nous organisons un « Paint & Chill » sur le thème :

Se représenter soi-même

Animé par la super peintre Jade, l’atelier mêlera art et discussion sur un sujet important pour tous, dans la bonne humeur et autour d’une bonne collation !

Rendez-vous le samedi 23 mai à 14h à l’entrée du parc Montsouris (à côté de la station Cite Universitaire de la gare du RER B)

Inscription gratuite et obligatoire (places limitées)

On vous attend !

Atelier Paint & Chill au Café des jeunes, le rendez-vous pour les jeunes et entre jeunes de l’association Solution.

Le samedi 23 mai 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit

Inscription gratuite et obligatoire – Places limitées

Public jeunes et adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T14:00:00+02:00_2026-05-23T17:00:00+02:00

Parc Montsouris 2, rue Gazan 75014 Paris

https://www.helloasso.com/associations/solution-asso/evenements/le-cafe-des-jeunes?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnNi26FHIeUWB-OlB4FoyVA1ngDopdrxgC80KVMcYdBW1iDNOmt9P_aeLHlRw_aem_sIt7le5OP-n4FLbalJumyQ



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