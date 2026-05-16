Date et horaire de début et de fin : 2026-06-19 18:00 – 21:00

Gratuit : oui sur inscription Reservation: https://www.festivalheroines.com/d-tails-et-inscription/cafe-mortel Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Qu’est-ce qu’un café mortel ? C’est un temps où l’on se retrouve pour parler librement de la mort entre vivants.Celui-ci s’ouvrira par « Du premier souffle au dernier souffle » : un temps d’exploration à propos de ce qui relie naître et mourir.Il se poursuivra par un temps de libres témoignages “à coeur et à tripes” et se clôture par une collation partagée. Ouvert à tous et toutes, le café mortel est un moment chaleureux et vivifiant ! « Du premier souffle au dernier souffle » Qu’est-ce qui relie la naissance et la mort ? Comment accompagnons-nous ces processus, naître et mourir ? Endroits de vulnérabilité et de puissance, passages de seuils distants ou trop proches…Avec: Noemie ROBERT, celebrante funeraire et animatrice de cafés mortelsDans le cadre du: Festival Heroines de 7 lieux

Maison des Femmes Simone de Beauvoir Nantes 44100

https://www.festivalheroines.com/d-tails-et-inscription/cafe-mortel



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