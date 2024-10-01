Le Cambrioleur de la Butte Montmartre Sortie du métro Abbesses Paris mardi 1 octobre 2024.

Dans ce jeu de piste, improvisez-vous détective et aidez la police à

cerner la personnalité d’un cambrioleur hors norme. Il vous faudra

rivaliser avec l’esprit de déduction d’un Sherlock Holmes ou d’un

Hercule Poirot pour récolter suffisamment d’indices et découvrir

l’auteur de ces vols en série et autres délits.

À vous de jouer !

Jeu de piste original et éducatif, découvrez Montmartre le temps d’une visite inoubliable !

Du mardi 01 octobre 2024 au vendredi 31 décembre 2027 :

payant

Adulte : 16,50 €

– 18 ans : 9,50 €

– 26 ans : 12,50 €

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2024-10-01T02:00:00+02:00

fin : 2028-01-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

Sortie du métro Abbesses Place des Abbesses 75018 Paris

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