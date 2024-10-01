UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Cambrioleur de la Butte Montmartre Sortie du métro Abbesses Paris

Le Cambrioleur de la Butte Montmartre Sortie du métro Abbesses Paris

Le Cambrioleur de la Butte Montmartre Sortie du métro Abbesses Paris mardi 1 octobre 2024.

Lieu
Sortie du métro Abbesses
Adresse
Place des Abbesses
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Début
mardi 1 octobre 2024
Fin
samedi 1 janvier 2028
Tarif
<p></p><ul><li>Adulte : 16,50 €<br></li><li>- 18 ans : 9,50 €<br></li><li>- 26 ans : 12,50 €<br></li></ul>

Dans ce jeu de piste, improvisez-vous détective et aidez la police à
cerner la personnalité d’un cambrioleur hors norme. Il vous faudra
rivaliser avec l’esprit de déduction d’un Sherlock Holmes ou d’un
Hercule Poirot pour récolter suffisamment d’indices et découvrir
l’auteur de ces vols en série et autres délits.

À vous de jouer !

Jeu de piste original et éducatif, découvrez Montmartre le temps d’une visite inoubliable !
Du mardi 01 octobre 2024 au vendredi 31 décembre 2027 :
payant

  • Adulte : 16,50 €
  • – 18 ans : 9,50 €
  • – 26 ans : 12,50 €

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2024-10-01T02:00:00+02:00
fin : 2028-01-01T00:59:59+01:00
Date(s) :

Sortie du métro Abbesses Place des Abbesses  75018 Paris
https://cultival.fr/fr_FR/ +33825054405 contact@cultival.fr https://www.facebook.com/cultival/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/cultival/?locale=fr_FR


Afficher la carte du lieu Sortie du métro Abbesses et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)