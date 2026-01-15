Le Caméra Photo Club du Lochois fête ses 60 ans !

Loches Indre-et-Loire

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

2026-09-19

Pour fêter ses 60 ans, le CPCL propose diverses activités expositions photo, projection de films, ateliers divers, studio photo, exposition de matériels anciens, interventions d’invités extérieurs, etc…

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
+33 6 75 27 12 71
contact@cpcl.fr

To celebrate its 60th anniversary, the CPCL is offering a range of activities: photo exhibitions, film screenings, various workshops, a photo studio, an exhibition of vintage equipment, guest speakers, etc…

