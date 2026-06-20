LE CANAL DU MIDI EXPRESSION DU GÉNIE CRÉATEUR HUMAIN Agde vendredi 4 septembre 2026.

Agde

LE CANAL DU MIDI EXPRESSION DU GÉNIE CRÉATEUR HUMAIN

Avenue du 8 Mai 1945 Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Conférence de Samuel Vannier.

Conférence de Samuel Vannier.

Le Canal du Midi est inscrit depuis 30 ans sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO.

Cette oeuvre monumentale datant du XVIIème siècle est l’un des grands éléments structurants du territoire régional.

Le conférencier archiviste des Voies Navigables de France présentera les diverses facettes qui constituent ensemble la valeur universelle exceptionnelle de ce bien UNESCO. .

Avenue du 8 Mai 1945 Agde 34300 Hérault Occitanie canaldumidi.agde@gmail.com

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English : LE CANAL DU MIDI EXPRESSION DU GÉNIE CRÉATEUR HUMAIN

Lecture by Samuel Vannier.

L’événement LE CANAL DU MIDI EXPRESSION DU GÉNIE CRÉATEUR HUMAIN Agde a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 ADT34