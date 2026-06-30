LE CAPITAINE FRACASSE Jardin du Château Bazouges Cré sur Loir
samedi 19 septembre 2026 · Jardin du Château · Bazouges Cré sur Loir
Informations pratiques
Bazouges Cré sur Loir
LE CAPITAINE FRACASSE
Jardin du Château Château de Bazouges Bazouges Cré sur Loir Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 20:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Un jeune baron sans fortune devient comédien par amour et affronte duels, complots et passions sur les routes de France. Dans un monde de théâtre, d’épées et de bravoure, il se réinvente en héros masqué. Un classique de Théophile Gautier où l’honneur et le cœur mènent la danse .
Les 8 comédiens de La Houlala Compagnie vous transportent dans une histoire épique et romantique. Sur notre gradin de bois à ciel ouvert, venez vibrer, rire, rêver, frisonner avec un spectacle vivant pour petits et grands .
Jardin du Château Château de Bazouges Bazouges Cré sur Loir 72200 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 80 04 lahoulalacompagnie@gmail.com
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English :
%AB A young baron without a fortune becomes an actor for love and faces duels, conspiracies, and passions on the roads of France. In a world of theater, swords, and bravery, he reinvents himself as a masked hero. A classic by Théophile Gautier in which honor and the heart call the shots %BB.
L’événement LE CAPITAINE FRACASSE Bazouges Cré sur Loir a été mis à jour le 2026-06-30 par CDT72
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