Le Carnaval des Animaux, Musée Mer Marine, Bordeaux

Le Carnaval des Animaux Samedi 6 juin, 16h00 Musée Mer Marine Gironde

Tarif plein : 11€ / Tarif réduit : 8€ (- de 10 ans, AMMM, Carte Jeune)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Incroyable ! Tous les animaux, fatigués de lutter contre les Humains, ont décidé de se réunir pour rejoindre à bord d’une arche la seule île encore inhabitée ! Sous le commandement du Lion, l’arche vogue fièrement, et l’entente entre les poules, les kangourous, les tortues et les éléphants va plutôt bon train. Mais un matin, les animaux découvrent que le gouvernail… a disparu ! Tandis que l’on cherche le coupable, l’arche fait dangereusement demi-tour… Une énorme malle posée là, devient le terrain de jeu des deux comédiens et se transforme en barque d’où l’on sort tout un tas d’objets du quotidien se révélant plein de ressources… Théâtre, musique, danse, mime, jeu masqué, humour et poésie se mêlent dans un tourbillon qui entraîne petits et grands !

Avec Isabelle Trancart et Loïc Richard

Musée Mer Marine 89 rue des Étrangers 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557197773 https://www.mmmbordeaux.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetterie.mmmbordeaux.com/le-carnaval-des-animaux-spectacle-musee-mer-marine-bordeaux-06-juin-2026-css5-museemermarine-pg101-ri11453129.html »}]

En vue de la Journée Mondiale de l’Océan, venez (re)découvrir le spectacle phare du Collectif Le PAGE, sur la musique de Camille Saint-Saëns ! Musée Mer Marine Collectif Le PAGE