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AGENDA · Bordeaux

Le centre ancien face au climat, Place Meynard, Bordeaux

mercredi 23 septembre 2026 · Place Meynard · Bordeaux

Le centre ancien face au climat, Place Meynard, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Place Meynard
Adresse
Place Meynard
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Le centre ancien face au climat Mercredi 23 septembre, 14h00 Place Meynard Gironde

3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T16:00:00+02:00

Si le bâti ancien présente des avantages intrinsèques pour la fraîcheur en ville, la question se pose aussi pour les places et rues du centre ancien. Comment adapter cette zone pour qu’elle nous procure plus de fraîcheur ? Quels aménagements sont possibles en lien avec le patrimoine ? Cette balade vous proposera quelques clés de lecture à travers des exemples concrets (place des Capucins, jardin Dorignac, rue Kléber…). 

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/450

Place Meynard Place Meynard Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/450 »}]
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Le centre ancien face au climat, ESPI © Audrey Malbrel

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