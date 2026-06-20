Le centre culturel Jean-Jaurès : visites et ventes de livres déclassés, Espace Jean Jaurès, Nevers
vendredi 18 septembre 2026 · Espace Jean Jaurès · Nevers
Informations pratiques
Le centre culturel Jean-Jaurès : visites et ventes de livres déclassés 18 et 19 septembre Espace Jean Jaurès Nièvre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Centre culturel Jean-Jaurès ouvre ses portes au public.
Le Conservatoire et la médiathèque vous invitent à découvrir les coulisses de leurs établissements à travers des visites, des expositions et des temps d’échange.
Partez à la rencontre de l’histoire du Conservatoire et de ses ensembles musicaux grâce à une sélection exceptionnelle de documents retraçant 100 ans d’enseignement et de pratique musicale. Dans les couloirs du Centre culturel Jean-Jaurès, une exposition d’archives, de photographies et de documents historiques vous fera revivre un siècle de vie culturelle et musicale.
La médiathèque proposera également une vente de livres et de documents déclassés, les jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 septembre, aux horaires d’ouverture.
Espace Jean Jaurès 17 Rue Jean Jaures, 58000 Nevers, France Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386684850 https://mediatheque-agglo.nevers.fr Coursinelle et Ligne 4 – Arrêt : Centre Culturel.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Centre culturel Jean-Jaurès ouvre ses portes au public.
©ministèredelaculture
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