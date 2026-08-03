LE CERCLE DE L’HARMONIE HALLE AUX GRAINS Toulouse
lundi 12 octobre 2026 · HALLE AUX GRAINS · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
LE CERCLE DE L’HARMONIE
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 21.5 – 21.5 – 68.5 EUR
21.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 20:00:00
fin : 2026-10-12 21:30:00
Date(s) :
2026-10-12
Toutes les passions humaines s’expriment dans le Requiem de Verdi, fresque monumentale qui s’achève dans les ténèbres.
La violence, les contrastes les plus extrêmes et l’emploi génial des voix offrent à la partition, une place de choix au concert. Le Cercle de l’Harmonie et Orfeón Donostiarra nous prédisent de grandes émotions ! 21.5 .
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
All human passions are expressed in Verdi?s Requiem, a monumental fresco that ends in darkness.
L’événement LE CERCLE DE L’HARMONIE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- BAL TRAD PRADEL LA CAVE POÉSIE Toulouse 3 août 2026
- CRÉATURES & LÉGENDES COUVENT DES JACOBINS Toulouse 4 août 2026
- Les Nocturnes de la Cité de l’epace, Cité de l’espace, Toulouse 4 août 2026
- NOCTURNES DE LA CITÉ DE L’ESPACE LA CITÉ DE L’ESPACE Toulouse 4 août 2026
- CARTE BLANCHE À PASCAL CAUMONT LA CAVE POÉSIE Toulouse 4 août 2026