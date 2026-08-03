LE CERCLE DE L’HARMONIE HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LE CERCLE DE L’HARMONIE

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 21.5 – 21.5 – 68.5 EUR

21.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12 20:00:00

fin : 2026-10-12 21:30:00

Date(s) :

2026-10-12

Toutes les passions humaines s’expriment dans le Requiem de Verdi, fresque monumentale qui s’achève dans les ténèbres.

La violence, les contrastes les plus extrêmes et l’emploi génial des voix offrent à la partition, une place de choix au concert. Le Cercle de l’Harmonie et Orfeón Donostiarra nous prédisent de grandes émotions ! 21.5 .

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

All human passions are expressed in Verdi?s Requiem, a monumental fresco that ends in darkness.

L’événement LE CERCLE DE L’HARMONIE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE