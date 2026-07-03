Le Cercle Photographique des XII (1936-1952), Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Toulouse

Informations pratiques

Le Cercle Photographique des XII (1936-1952) 22 juin – 24 septembre 2027 Bibliothèque d’étude et du patrimoine Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-22T10:00:00+02:00 – 2027-06-22T19:00:00+02:00

Fin : 2027-09-24T14:00:00+02:00 – 2027-09-24T19:00:00+02:00

Parmi les photographes qui ont choisi de transmettre leur patrimoine au public, plusieurs ont fait partie du Cercle photographique des XII, association créée en 1936 par des dissidents du photo-club toulousain en vue de promouvoir une esthétique nouvelle. L’enjeu était d’élever la photographie au rang de discipline artistique. Les membres les plus illustres sont Germaine Chaumel, Jean Dieuzaide et André Cros, les deux derniers ayant très activement participé au projet du Château d’Eau, premier espace public dédié à l’exposition de photographie en France. Plusieurs autres membres voient leurs travaux conservés dans nos fonds, ce qui permet de mettre en lumière le projet esthétique du groupe entre 1936 (création des statuts) et 1989 (dernière exposition). Ce sont une quarantaine de membres, amateurs et professionnels, qui se sont succédés à raison de douze maximum à la fois, et ont participé à rendre évident le projet d’une galerie dédiée à la photographie à Jean Dieuzaide d’ouvrir la galerie du Château d’Eau en 1974.

Bibliothèque d’étude et du patrimoine 1 rue de Périgord, 31000 Toulouse Toulouse 31080 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Parmi les photographes qui ont choisi de transmettre leur patrimoine au public, plusieurs ont fait partie du Cercle photographique des XII, association créée en 1936 par des dissidents du photo-club…

auteur inconnu