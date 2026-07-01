le CFR en photographies : l’HISTOIRE ORALE par les familles des cheminots, La gare grande chaloupe, La Réunion

dimanche 20 septembre 2026 · La gare grande chaloupe · La Réunion

Informations pratiques

le CFR en photographies : l’HISTOIRE ORALE par les familles des cheminots Dimanche 20 septembre, 08h00 La gare grande chaloupe Lot-et-Garonne

sans limitation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

explications surl’exposition et anecdotes es familles des cheminots

La gare grande chaloupe La Réunion 974 La Réunion 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0692385391 https://titrain.re https://www.facebook.com/share/1GqAQzq2mr/?mibextid=wwXIfr GRANDE CHALOUPE HAUT LIEU DE L’HISTOIRE FERROVIAIRE DE LA RÉUNION parkings assurés bus car jaune

explications surl’exposition et anecdotes es familles des cheminots

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