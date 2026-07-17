Zèn Zarboutan i rakont a nou, 97400, Saint-Denis
samedi 19 septembre 2026 · 97400 · Saint-Denis
Informations pratiques
Zèn Zarboutan i rakont a nou Samedi 19 septembre, 09h00 97400 La Réunion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Après plusieurs moi d’apprentissage de leur quartier, les jeunes du Bas de la Rivière vous proposent quatre visites guidées tout au long de la journée.
Profitez aussi de leur restitution de leur projet Zèn Zarboutan ainsi que de :
– Rallye Patrimoine
– Escape Game Urbain
97400 6 Rue du pont 97400 St Denis Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion +262692839434
Après plusieurs moi d’apprentissage de leur quartier, les jeunes du Bas de la Rivière vous propose 4 visites guidées tout au long de la journée.
©pticolibri
À voir aussi à Saint-Denis (La Réunion)
- Championnats d’Europe de Natation 2026 Centre Aquatique Olympique du Grand Paris Saint-Denis 31 juillet 2026
- De la Comédie-Française, L’Ecran, Saint-Denis 14 août 2026
- Concert PLK Stade de France Saint-Denis 4 septembre 2026
- Concert Jaÿ‑Z Stade de France Saint-Denis 10 septembre 2026
- Festival UNIQUES, Cité du Cinéma – Saint-Denis, Saint-Denis 12 septembre 2026