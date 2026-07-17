Zèn Zarboutan i rakont a nou, 97400, Saint-Denis

Informations pratiques

Zèn Zarboutan i rakont a nou Samedi 19 septembre, 09h00 97400 La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Après plusieurs moi d’apprentissage de leur quartier, les jeunes du Bas de la Rivière vous proposent quatre visites guidées tout au long de la journée.

Profitez aussi de leur restitution de leur projet Zèn Zarboutan ainsi que de :

– Rallye Patrimoine

– Escape Game Urbain

97400 6 Rue du pont 97400 St Denis Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion +262692839434

Après plusieurs moi d’apprentissage de leur quartier, les jeunes du Bas de la Rivière vous propose 4 visites guidées tout au long de la journée.

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