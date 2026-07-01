Visite guidée du collège Juliette Dodu, Collège Juliette Dodu, Saint-Denis
samedi 19 septembre 2026 · Collège Juliette Dodu · Saint-Denis
Informations pratiques
Visite guidée du collège Juliette Dodu Samedi 19 septembre, 09h00 Collège Juliette Dodu La Réunion
limité à 40 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Notre établissement ouvrira ses portes exceptionnellement pour les Journées européennes du patrimoine samedi 19 septembre 2026 de 9h à 12h ; Nous attendons de nombreux visiteurs, famille, voisins, anciens élèves, … des élèves volontaires seront vos guides afin de découvrir le passé historique ainsi que la vie actuelle dans notre collège.
M. Guillery et ses élèves de 3ème vous accueilleront dans la salle dédiée à Marguerite Jauzelon afin de rendre honneur à son parcours exceptionnel.
Venez nombreux ! Ce sera une joie de vous accueillir.
Collège Juliette Dodu 164 rue Juliette Dodu 97400 Saint Denis Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion +262262474778 https://etab.ac-reunion.fr/clg-juliette-dodu/ Notre établissement ouvrira ses portes exceptionnellement pour les Journées européennes du patrimoine samedi 19 septembre 2026 de 9h à 12h ; Nous attendons de nombreux visiteurs, famille, voisins, anciens élèves, … des élèves volontaires seront vos guides afin de découvrir le passé historique ainsi que la vie actuelle dans notre collège.
M. Guillery et ses élèves de 3ème vous accueilleront dans la salle dédiée à Marguerite Jauzelon afin de rendre honneur à son parcours exceptionnel.
Venez nombreux ! Ce sera une joie de vous accueillir. Transports communs et parking au Jardin de l’État
Notre établissement ouvrira ses portes exceptionnellement pour les Journées européennes du patrimoine samedi 19 septembre 2026 de 9h à 12h ; Nous attendons de nombreux visiteurs, famille, voisins, ……
©valerie.siarane
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