Le chalet Impérial Tivoli, Chalet impérial Tivoli, Plombières-les-Bains

Informations pratiques

Le chalet Impérial Tivoli 19 et 20 septembre Chalet impérial Tivoli Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visible depuis la rue, cette demeure de la fin du XIXème siècle se distingue par ses façades ornées, ses éléments en bois et ses nombreux détails architecturaux. Aujourd’hui restauré, le chalet impérial constitue un bel exemple de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine bâti de Plombières-les-Bains.

Chalet impérial Tivoli 3 avenue des Etats-Unis, 88370 Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est Construit en 1861, le chalet Tivoli faisait partie du complexe thermal voulu par Napoléon III.

Il constituait une annexe du Grand Hôtel, et la noblesse entourant l’empereur y était logée lors de ses venues à Plombières. Il appartenait alors aux maîtres de forge de la ville.

Depuis le chalet et son grand terrain de 4 000 m², le visiteur bénéficie d’une belle vue sur le Palais thermal Napoléon III.

Installée dans une aile du chalet Tivoli, la Parfumerie Impériale propose, depuis 2011, une collection de parfums rares, créés pour les membres de la famille impériale sous le Premier et le Second Empire, auxquels s’ajoutent des créations originales.

Marcel et Barbara Pirih, propriétaires de l’édifice, œuvrent avec passion à sa restauration.

Visible depuis la rue, la demeure de la fin du XIXème siècle se distingue par ses façades ornées, ses éléments en bois et ses nombreux détails architecturaux. Aujourd’hui restauré, le chalet un de…

©Remiremont Plombières Tourisme