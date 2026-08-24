Le changement climatique que savons-nous ? où allons-nous ? Que faire ? Cinéma le Foyer Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Le changement climatique que savons-nous ? où allons-nous ? Que faire ?

Cinéma le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 14:15:00

fin : 2026-11-17 16:30:00

Date(s) :

2026-11-17

Le climat de la Terre ne ressemble plus à ce qu’elle a connu auparavant nous observons une dérive exceptionnelle.

Une réaction collective s’impose, à l’échelle mondiale. L’accord de Paris signé en 2015 (COP21) est-il effectivement mis en oeuvre par tous les signataires ? Devons nous développer très rapidement les énergies non émettrices de gaz à effet de serre (éolien, solaire, nucléaire, etc…) ? Quels types de réponses pouvons-nous apporter ?

Une conférence annimée par Francis Grousset .

Cinéma le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 05 30 contact@cineparthenay.fr

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English : Le changement climatique que savons-nous ? où allons-nous ? Que faire ?

L’événement Le changement climatique que savons-nous ? où allons-nous ? Que faire ? Parthenay a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine