Le chant de l’Eau Liévin
Le chant de l’Eau Liévin dimanche 10 mai 2026.
Liévin
Le chant de l’Eau
Place Gambetta Liévin Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Thérapie en chansons par la Compagnie On/Off
C’est dans une ambiance joyeuse que Lucy Martin, chercheuse-spécialiste de l’eau, nous offre un soin énergétique et acoustique , les yeux bandés, installé(es) dans un transat et enveloppé(es) dans une couverture. Au programme flot de polyphonies et flux d’ondes apaisantes par le toucher grâce au CHANT DE L’EAU. Une expérience intime de lâcher-prise et d’abandon, un peu rigolote aussi. À la fin de cette rêverie, nous goûterons à l’eau de thé et l’eau de café selon votre préférence. .
Place Gambetta Liévin 62800 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 44 85 10 arcenciel@lievin.fr
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English :
Thérapie en chansons by Compagnie On/Off
L’événement Le chant de l’Eau Liévin a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de Lens-Liévin
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