Liévin

Les jambes à son cou

Place Gambetta Liévin Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Danse par l’Association W

Faire des expressions de la langue un jeu d’enfant

Partir du bon pied, se jeter tête la première, avoir le cœur sur la main, finir sur les rotules, garder la tête sur les épaules… Un travail ludique autour de ces expressions courantes a été imaginé pour les décortiquer et leur donner vie. Entre absurde, burlesque et poésie, les trois acrobates-danseurs articulent le corps et le langage, dans une fantaisie ludique et joyeuse. .

Place Gambetta Liévin 62800 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 44 85 10 arcenciel@lievin.fr

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English :

Dance by Association W

L’événement Les jambes à son cou Liévin a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de Lens-Liévin