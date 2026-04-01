Liévin

Nuaq

Place Gambetta Liévin Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Spectacle de marionnettes par la Cie Tête aux Pieds

Nuaq est une jeune Inuit vivant dans un petit village sur la banquise. Ses parents sont obligés de rêver d’oies chaque nuit. Ils en ont le devoir et surtout le pouvoir. Cela assure une bonne chasse le lendemain et donc la survie de toute la communauté.

Mais quand les rêves cessent d’inonder leurs nuits, Nuaq voit sa famille contrainte à l’exil et en tant que seule héritière de ce don, elle doit à son tour porter la responsabilité de rêver pour tous.

Mais si elle aussi, échoue ? Devra-t-elle s’exiler ? Et à qui reviendrait le pouvoir ? .

Place Gambetta Liévin 62800 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 44 85 10 arcenciel@lievin.fr

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English :

Puppet show by Cie Tête aux Pieds

L’événement Nuaq Liévin a été mis à jour le 2025-12-27 par Office de Tourisme de Lens-Liévin