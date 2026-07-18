Informations pratiques

Canet-en-Roussillon

LE CHANT DES 7 TOURS

3 Rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : 15.5 – 15.5 – 15.5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-18 14:30:00

fin : 2027-03-18 16:00:00

Date(s) :

2027-03-18

Tous mes textes, je m’en rends compte, sont au fond, écrits pour résonner face à un public Laurent Gaudé

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3 Rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 60

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English :

%AB I realize that all my writings are, at their core, %E9written to resonate with %E0 an audience Laurent Gaud%E9

L’événement LE CHANT DES 7 TOURS Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-08-11 par MAIRIE CANET