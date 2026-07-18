LE CHANT DES 7 TOURS Canet-en-Roussillon
jeudi 18 mars 2027 · Canet-en-Roussillon
Informations pratiques
Canet-en-Roussillon
LE CHANT DES 7 TOURS
3 Rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : 15.5 – 15.5 – 15.5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-18 14:30:00
fin : 2027-03-18 16:00:00
Date(s) :
2027-03-18
Tous mes textes, je m’en rends compte, sont au fond, écrits pour résonner face à un public Laurent Gaudé
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3 Rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 60
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English :
%AB I realize that all my writings are, at their core, %E9written to resonate with %E0 an audience Laurent Gaud%E9
L’événement LE CHANT DES 7 TOURS Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-08-11 par MAIRIE CANET
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