Le Chant des images, Centre Pompidou – Metz, Metz

Informations pratiques

Le Chant des images 19 et 20 septembre Centre Pompidou – Metz Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pascale Montandon-Jodorowsky scrute les interactions entre le temps, l’espace, le mouvement et la mémoire. Son travail interroge la fragilité de la vie, en quête perpétuelle de lumière, de couleur et de métamorphose. Depuis 2007, elle collabore avec Alejandro Jodorowsky au sein du projet «pascALEjandro», fusionnant l’univers symbolique de ce dernier avec sa propre vision picturale.

Une œuvre commune qui explore les thèmes de l’alchimie, du changement et de la transmission.

Centre Pompidou – Metz 1 parvis des droits de l’homme, 57000 Metz, France Metz 57000 Le Sablon Moselle Grand Est +33387153939 http://www.centrepompidou-metz.fr Situé au cœur de l’Europe, à Metz, en Lorraine, le Centre Pompidou-Metz est un espace de découverte de la création artistique sous toutes ses formes, un lieu de vie où se succèdent des événements tout au long de l’année. Il présente des expositions temporaires de niveau international, bénéficiant de prêts du Centre Pompidou – Musée national d’art moderne.

Musée placé sous la tutelle du Centre Pompidou à Paris, il bénéficie de l’appellation “musée de France”. À pied : à 2 min de la gare TGV de Metz-Ville, à 10 min du centre historique. En voiture : autoroutes A4 (Paris/Strasbourg) et A31 (Luxembourg/Lyon), sortie Metz-Centre. Parking : 700 places disponibles. En train : gare TGV de Metz-Ville. Trains directs : 1h20 depuis Paris, 40 min depuis Luxembourg-Ville. Gare Lorraine TGV (à 35 km de Metz, navettes à disposition). Trains directs : 2h depuis Lille-Europe, 4h depuis Rennes, 5h depuis Bordeaux.

Pascale Montandon-Jodorowsky scrute les interactions entre le temps, l’espace, le mouvement et la mémoire. Son travail interroge la fragilité de la vie, en quête perpétuelle de lumière, de couleur et…

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