Le chantier des collections ouvre ses portes, Muséum d’histoire naturelle, Angers

Informations pratiques

Le chantier des collections ouvre ses portes 19 et 20 septembre Muséum d’histoire naturelle Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez découvrir comment sont gérées les collections de sciences naturelles en présence des responsables des collections du Muséum.

Muséum d’histoire naturelle 43 Rue Jules Guitton, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241054850 https://www.angers.fr/vivre-a-angers/culture/culture-scientifique/museum-des-sciences-naturelles/le-museum-des-sciences-naturelles/index.html Hôtel construit entre 1805 et 1810 dans le style néo-classique, sur l’emplacement de l’ancienne église Saint-Michel-du-Tertre.

Venez découvrir comment sont gérées les collections de sciences naturelles en présence des responsables des collections du Muséum.

©Musées d’Angers, David Riou