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Le chantier des collections ouvre ses portes, Muséum d’histoire naturelle, Angers

samedi 19 septembre 2026 · Muséum d'histoire naturelle · Angers

Le chantier des collections ouvre ses portes, Muséum d’histoire naturelle, Angers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Muséum d'histoire naturelle
Adresse
43 Rue Jules Guitton, 49100 Angers, France
Ville
49100 Angers
Département
Maine-et-Loire

Le chantier des collections ouvre ses portes 19 et 20 septembre Muséum d’histoire naturelle Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez découvrir comment sont gérées les collections de sciences naturelles en présence des responsables des collections du Muséum.

Muséum d’histoire naturelle 43 Rue Jules Guitton, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241054850 https://www.angers.fr/vivre-a-angers/culture/culture-scientifique/museum-des-sciences-naturelles/le-museum-des-sciences-naturelles/index.html Hôtel construit entre 1805 et 1810 dans le style néo-classique, sur l’emplacement de l’ancienne église Saint-Michel-du-Tertre.
Venez découvrir comment sont gérées les collections de sciences naturelles en présence des responsables des collections du Muséum.

©Musées d’Angers, David Riou

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