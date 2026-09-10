LE CHÂTEAU DE LA BÊTE (Jean Cocteau), Musée Jean Cocteau Le Bastion, Menton

Informations pratiques

LE CHÂTEAU DE LA BÊTE (Jean Cocteau) 19 et 20 septembre Musée Jean Cocteau Le Bastion Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nous fêterons les 80 ans du film de Jean Cocteau « La Belle et la Bête ». Film emblématique de l’artiste. Avec un Jean Marais au sommtet de sont art. Il s’agira d’exposer une partie des collection des musées Jean Cocteau de Menton, complétées par des prêts de collections privées. L’exposition regroupera des œuvres diversifiées: dessins, affiches, programmes, photographies.

Musée Jean Cocteau Le Bastion 5 Quai Napoléon III, 06500 Menton Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur + 33 (0)4 93 18 82 61 https://www.museecocteaumenton.fr/Musee-Jean-Cocteau-le-Bastion.html Étape incontournable de l’œuvre de Jean Cocteau, le Bastion est le premier musée consacré au Prince des Poètes, ouvert depuis 1966.

En 1957, alors qu’il travaille aux décors de la salle des mariages de Menton, Jean Cocteau remarque un fortin du XVIIe siècle abandonné, « qui termine la digue entre le port et la promenade du Soleil » : le Bastion.

Le maire de l’époque, Francis Palmero, lui propose d’en faire un musée de ses œuvres et l’artiste, charmé par le lieu, accepte tout en réfutant le terme de musée : « Je changerai mes œuvres dès qu’elles prendront un air d’habitude ». Pour respecter sa volonté, le musée qui lui est désormais consacré change ainsi régulièrement l’exposition de ses œuvres.

Nous fêterons les 80 ans du film de Jean Cocteau « La Belle et la Bête ». Film emblématique de l’artiste. Avec un Jean Marais au sommtet de sont art. Il s’agira d’exposer une partie des collection de…

© ville de Menton