Le château de Pau dans l’invention du paysage pyrénéen Rue du Château Pau
samedi 24 octobre 2026 · Rue du Château · Pau
Informations pratiques
Pau
Le château de Pau dans l’invention du paysage pyrénéen
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:30:00
fin : 2026-10-24 15:30:00
Date(s) :
2026-10-24
Au 19? siècle, les Pyrénées deviennent un espace privilégié de représentation artistique sous l’influence du romantisme, du voyage et du développement du thermalisme. La montagne, autrefois perçue comme hostile, se transforme en un territoire du sublime où s’élabore une nouvelle manière de regarder le paysage.
Cette conférence propose d’étudier cette évolution à travers l’œuvre de Louise Joséphine Sarazin de Belmont (1790-1871), peintre paysagiste reconnue de son vivant mais aujourd’hui oubliée.
une conférence d’Evelyne Sanchez-Cassou, doctorante à l’Université de Pau .
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
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English : Le château de Pau dans l’invention du paysage pyrénéen
L’événement Le château de Pau dans l’invention du paysage pyrénéen Pau a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pau
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