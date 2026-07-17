Le château de Saint-Maur, Médiathèque Germaine-Tillion, Saint-Maur-des-Fossés

Informations pratiques

Le château de Saint-Maur Samedi 19 septembre, 09h00 Médiathèque Germaine-Tillion Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion de ces journées placées sous le thème du patrimoine en danger, venez (re)découvrir l’histoire du château de Saint-Maur, aujourd’hui disparu, dont le domaine s’étendait autrefois du Vieux Saint-Maur au quartier du Parc.

De la Renaissance à la Révolution, l’exposition conduira le public à travers plusieurs périodes de l’histoire de France. Au fil du parcours, le château se dessine et se transforme sous l’action de grandes figures telles que Jean du Bellay, Catherine de Médicis, les princes de Condé ou encore Jean Hérault de Gourville, leur intendant.

Résidence humaniste épiscopale, demeure royale puis domaine princier, Saint-Maur évolue au rythme de son temps. Son architecture, sans cesse remaniée, reflète les ambitions, les usages et les bouleversements de chaque époque.

À travers textes, plans et reconstitutions, l’exposition redonne à voir ce lieu majeur et invite à porter un nouveau regard sur un territoire familier.

Médiathèque Germaine-Tillion 23 avenue Henri-Martin 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Adamville Val-de-Marne Île-de-France

Visite libre

© Rigaud