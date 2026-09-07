LE CHÂTEAU REMONTE LE TEMPS !, Château de l’Emperi, Salon-de-Provence

Informations pratiques

LE CHÂTEAU REMONTE LE TEMPS ! 19 et 20 septembre Château de l’Emperi Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Oyez oyez, gentes dames et damoiseaux, chevaliers et troubadours. Venez vivre une expérience immersive dans l’une des plus anciennes forteresse de Provence : reconstitutions historiques, combats de chevaliers, jeux équestres, ateliers inédits, déambulation musicale… Le château de l’Empéri remonte le temps, Moyen-Âge et Renaissance n’auront plus aucun secret pour vous !

Château de l’Emperi Montée du puech Salon de Provence, 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 44 72 80 musée mairie de salon de Provence

Oyez oyez, gentes dames et damoiseaux, chevaliers et troubadours. Venez vivre une expérience immersive dans l’une des plus anciennes forteresse de Provence : reconstitutions historiques, combats de…

©Ville de Salon de Provence