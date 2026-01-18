Le chemin des Ducales Concert au château de Duras Duras

Le chemin des Ducales Concert au château de Duras

Château de Duras Duras Lot-et-Garonne

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Le chemin des Ducales Concert sur le thème autour du violon en résonnance. .

Château de Duras Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 63 06

