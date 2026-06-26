Le chemin du Wombat au nez poilu Auditorium de la Louvière Épinal

Épinal

Le chemin du Wombat au nez poilu

Auditorium de la Louvière 12-14 petite rue des forts Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

5.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2027-03-09 14:30:00

fin : 2027-03-09

Date(s) :

2027-03-09 2027-03-10

Deux danseuses ouvrent aux enfants les portes d’un voyage poétique au cœur de l’Australie. Entre conte, danse et images, elles célèbrent la nature, éveillent l’imaginaire et invitent à regarder le vivant avec curiosité.

Inspiré des légendes aborigènes et des paysages australiens, Le chemin du wombat au nez poilu mêle danse, récit, musique et vidéo dans une création sensible signée Joanne Leighton. Au fil de cette odyssée sensorielle, surgissent le Serpent Arc-en-ciel, les billabongs, les oiseaux éclatants et le mystérieux wombat au nez poilu, un marsupial bien réel. Sans jamais être démonstratif, le spectacle invite les plus jeunes à réfléchir à notre lien avec la Terre, à la solidarité entre les êtres vivants et aux enjeux écologiques d’aujourd’hui. Après la représentation, les familles pourront prolonger l’expérience lors d’un atelier enfant-parent, guidé par les interprètes, pour explorer ensemble le mouvement, le rythme et l’imaginaire d’un voyage à travers le monde.Enfants

5.5 .

Auditorium de la Louvière 12-14 petite rue des forts Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58

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English :

Two dancers take children on a poetic journey to the heart of Australia. Through storytelling, dance, and imagery, they celebrate nature, spark the imagination, and invite us to view the living world with curiosity.

Inspired by Aboriginal legends and Australian landscapes, *The Path of the Hairy-Nosed Wombat* blends dance, storytelling, music, and video in a sensitive production by Joanne Leighton. Throughout this sensory odyssey, the Rainbow Serpent, billabongs, vibrant birds, and the mysterious hairy-nosed wombat—a very real marsupial—make their appearances. Without ever being overtly didactic, the show invites young children to reflect on our connection to the Earth, the solidarity among living beings, and today’s environmental challenges. After the performance, families can extend the experience with a parent-child workshop, led by the performers, to explore together the movement, rhythm, and imagination of a journey around the world.

L’événement Le chemin du Wombat au nez poilu Épinal a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION