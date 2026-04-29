Le Cheval Noir et le Cheval Ailé… rencontre épicurienne et musicale sur le Mont Brouilly Déjeuner Montée de l’Ecluse Odenas
Le Cheval Noir et le Cheval Ailé… rencontre épicurienne et musicale sur le Mont Brouilly Déjeuner Montée de l’Ecluse Odenas dimanche 21 juin 2026.
Odenas
Le Cheval Noir et le Cheval Ailé… rencontre épicurienne et musicale sur le Mont Brouilly Déjeuner
Montée de l’Ecluse Domaine Baron de l’Ecluse Odenas Rhône
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:45:00
fin : 2026-06-21 15:00:00
Date(s) :
2026-06-21
A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Domaine Baron de l’Ecluse vous accueille pour le déjeuner du dimanche 21 juin 2026 pour l’événement Le Cheval Noir et le Cheval Ailé… rencontre épicurienne et musica … Voir la suite sur le site du festival
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Montée de l’Ecluse Domaine Baron de l’Ecluse Odenas 69460 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 57 19 94 baron.delecluse2@orange.fr
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English : Les deux chevaux en Musique Lunch
During Bienvenue en Beaujonomie, Domaine Baron de l’Ecluse will welcome you for lunch on Sunday 21 June 2026 for the event Les deux chevaux en Musique . … See more on the event website
L’événement Le Cheval Noir et le Cheval Ailé… rencontre épicurienne et musicale sur le Mont Brouilly Déjeuner Odenas a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais
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