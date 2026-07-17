Le Ciel céleste – Vernissage, Espace Le Carré, espace Municipal d’Art Contemporain, Lille

Informations pratiques

Le Ciel céleste – Vernissage Jeudi 24 septembre, 19h00 Espace Le Carré, espace Municipal d’Art Contemporain Nord

Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T21:00:00+02:00

Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, l’Espace Le Carré invite l’artiste lillois Hideyuki Ishibashi à présenter l’exposition Le Ciel céleste. Celle-ci nous plonge dans un dialogue à travers le temps et l’espace entre deux hommes qu’un siècle sépare : August Strindberg, dramaturge, scientifique et photographe suédois et Hideyuki Ishibashi. Cent ans plus tard, Hideyuki Ishibashi, hanté par ces recherches, marche dans les pas de Strindberg. Dans une correspondance imaginaire entre les deux hommes, à travers le temps et l’espace, naissent des tirages en poussière de lune, des images d’argent ayant capturé le soleil et des galaxies d’étoiles. Cette exposition retrace une histoire alternative de la photographie, semant le trouble entre archives et visions. La vérité de l’image n’est ici pas tant dans ce qu’elle enregistre que dans ce que l’œil et l’esprit y projettent.

Commissariat : Hideyuki Ishibashi et Lucie Ménard

Espace Le Carré, espace Municipal d’Art Contemporain 30 rue des archives, 59800 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 62 26 08 30 https://www.lille.fr/Nos-equipements/Espace-Le-Carre L’Espace Le Carré accueille des expositions collectives d’artistes émergents, dans le domaine de l’art contemporain.

L’Espace Le Carré situé au cœur du Vieux-Lille, œuvre au développement de la création plastique contemporaine en produisant des projets d’expositions portées par des artistes internationaux et locaux, avec des partenaires prestigieux tels que le FRAC Grand Large – Hauts-de-France, Lille3000 ou le LaM, Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut.

Ces expositions sont l’occasion d’explorer le travail d’artistes et d’œuvrer à la promotion de la création artistique sur notre territoire tout en permettant un dialogue entre l’art contemporain conceptuel et des formes plus populaires.

Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, l’Espace Le Carré invite l’artiste lillois Hideyuki Ishibashi à présenter l’exposition Le Ciel céleste. Celle-ci nous plonge dans un dialogue…

© Hideyuki Ishibashi / ADAGP