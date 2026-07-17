Le Ciel céleste – Vernissage, Espace Le Carré, Lille
jeudi 24 septembre 2026 · Espace Le Carré · Lille
Informations pratiques
Le Ciel céleste – Vernissage Jeudi 24 septembre, 19h00 Espace Le Carré Nord
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T21:00:00+02:00
Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, l’Espace Le Carré invite l’artiste lillois Hideyuki Ishibashi à présenter l’exposition Le Ciel céleste. Celle-ci nous plonge dans un dialogue à travers le temps et l’espace entre deux hommes qu’un siècle sépare : August Strindberg, dramaturge, scientifique et photographe suédois et Hideyuki Ishibashi, hanté par ses recherches.
Cent ans plus tard, Hideyuki Ishibashi marche dans les pas de Strindberg. Dans une correspondance imaginaire entre les deux hommes, naissent des tirages en poussière de lune, des images d’argent ayant capturé le soleil et des galaxies d’étoiles. Cette exposition retrace une histoire alternative de la photographie, semant le trouble entre archives et visions.
Commissariat : Hideyuki Ishibashi et Lucie Ménard
Espace Le Carré 30 rue des archives, 59000, Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France
Dans le cadre du Bicentenaire de la photographie, l’Espace Le Carré invite l’artiste lillois Hideyuki Ishibashi à présenter l’exposition Le Ciel céleste.
© Hideyuki Ishibashi / ADAGP
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