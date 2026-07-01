Le cimetière de Louyat, Cimetière de Louyat, Limoges
samedi 25 juillet 2026 · Cimetière de Louyat · Limoges
Informations pratiques
Le cimetière de Louyat Samedi 25 juillet, 09h30 Cimetière de Louyat Haute-Vienne
6 € / 4 € (tarif réduit)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T09:30:00+02:00 – 2026-07-25T11:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T09:30:00+02:00 – 2026-07-25T11:00:00+02:00
PORCELAINE ET ART FUNÉRAIRE
Porté à l’écran par Patrice Chéreau, ce vaste cimetière recèle une belle originalité : l’usage de la porcelaine pour les objets funéraires. Ce matériau raffiné garde l’empreinte de la vie éphémère. Une promenade sensible et insolite.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
Cimetière de Louyat Cimetière de Louyat Limoges 87000 La Bastide Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]
Découvrez l’histoire du cimetière de Louyat en compagnie d’un guide-conférencier. #Villedartetdhistoire #unetealimoges
© Ville de Limoges
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