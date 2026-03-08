LE CIMETIÈRE VIEUX

avenue du Cimetière Vieux Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23 2026-05-09 2026-05-11 2026-10-08

Le Cimetière Vieux de Béziers raconte les destins de personnalités et familles marquantes de la ville, entre mémoire et émotion.

De nombreuses personnalités locales reposent dans ce lieu emblématique écrivains, musiciens, hommes politiques, mais aussi familles de notables, qui ont marqué l’histoire économique et sociale de la ville. Visiter le Cimetière Vieux de Béziers, c’est parcourir une galerie des destins biterrois, parfois célèbres, parfois plus modestes, mais toujours émouvants.

Réservation obligatoire Pas de billetterie sur place.

Cette visite est incluse dans notre offre City Card. Pour en bénéficier, réservez directement auprès de l’accueil, par téléphone ou dans nos Bureaux d’Information Touristique. .

avenue du Cimetière Vieux Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Cimetière Vieux de Béziers recounts the destinies of the city’s most important personalities and families, in a blend of memory and emotion.

L’événement LE CIMETIÈRE VIEUX Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34