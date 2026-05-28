Le Cinéma de Virginia : La guitare au cinéma Médiathèque Virginia Woolf Paris

La guitare au cinéma : documentaires, comédies, films d’action ou d’animation, la

« six cordes » est omniprésente dans tous les genres de films qu’elle

soit figurante ou premier rôle. Participez à un voyage musical et découvrez comment la guitare s’accorde avec

le cinéma !

Le cinéma de Virginia, un nouveau format dans une médiathèque à soi : des extraits de films et de séries sur un thème original, commentés par les bibliothécaires.

Le samedi 26 septembre 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Accès libre sans réservation dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T17:00:00+02:00

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/Médiathèque-Virginia-Woolf-100095232668975/ https://www.facebook.com/p/Médiathèque-Virginia-Woolf-100095232668975/



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