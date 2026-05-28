Le Cinéma de Virginia : La guitare au cinéma Médiathèque Virginia Woolf Paris
Le Cinéma de Virginia : La guitare au cinéma Médiathèque Virginia Woolf Paris samedi 26 septembre 2026.
La guitare au cinéma : documentaires, comédies, films d’action ou d’animation, la
« six cordes » est omniprésente dans tous les genres de films qu’elle
soit figurante ou premier rôle. Participez à un voyage musical et découvrez comment la guitare s’accorde avec
le cinéma !
Le cinéma de Virginia, un nouveau format dans une médiathèque à soi : des extraits de films et de séries sur un thème original, commentés par les bibliothécaires.
Le samedi 26 septembre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Accès libre sans réservation dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T17:00:00+02:00
Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris
mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/Médiathèque-Virginia-Woolf-100095232668975/ https://www.facebook.com/p/Médiathèque-Virginia-Woolf-100095232668975/
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