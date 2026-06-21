Saint-Malo

LE CINÉMA DU QUÉBEC TOUS TOQUÉS !

2 Place du Québec Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

La Maison du Québec vous propose une projection dans le cadre de sa programmation de l’été. Le jeudi 9 juillet, venez voir le film

Tous Toqués ! , de Manon Briand à 20h. Toutes les séances sont gratuites !

Résumé À la frontière avec les États-Unis, Victor, un chef français, est arrêté par Sonia, une douanière inflexible.

Quand sa fille s’inscrit à un concours de Petits Chefs, une alliance improbable se noue. Peu à peu, un village s’unit pour dépasser les frontières et revenir à l’essentiel. .

2 Place du Québec Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 56 34 32

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L’événement LE CINÉMA DU QUÉBEC TOUS TOQUÉS ! Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel