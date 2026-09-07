Le CiR en briques, Centre d’Interprétation de la Renaissance, Anet

Informations pratiques

Le CiR en briques 19 et 20 septembre Centre d’Interprétation de la Renaissance Eure-et-Loir

Le flux sera régulé en fonction de la fréquentation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Tout le week-end, venez découvrir notre exposition sur l’Histoire à travers les briques de construction Lego.

Venez participer à notre grande fresque : découvrez au fur et à mesure de sa construction le dessin mystère qui se cache derrière !

Une autre manière d’évoquer le patrimoine, qui ne casse pas… des briques !

Centre d’Interprétation de la Renaissance 1 Place du Château, 28260 Anet Anet 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 41 49 09 https://cir-anet.fr/ https://www.facebook.com/pages/category/Museum/CiR-Anet-Centre-dInterpr%C3%A9tation-de-la-Renaissance-109141017493841/;https://www.instagram.com/cir_anet/?hl=fr La Renaissance à 360 degrés ! En face du château d’Anet. Spectacle immersif, films d’animations, maquettes et jeux à manipuler. Un lieu de sortie pour les petits et les grands où découvrir cette page formidable de l’histoire de France. Parking Gratuit, accès PMR

Pendant les JEP 2026 à Anet on vit pour les briques !

© EH